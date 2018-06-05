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Верховный суд Соединенных Штатов поддержал кондитера из Колорадо Джека Филлипса, который отказался испечь торт для свадьбы геев. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на решение суда.
Суд семью голосами против двух постановил, что выдвинувшая обвинения комиссия по гражданским правам штата Колорадо проявила "враждебность к религии". Она зааявила, что кондитер нарушил законодательство штата, запрещающее отказывать людям в услугах на основании пола, расы или сексуальной ориентации клиентов.
Но Верховный суд не согласился с аргументацией властей штата.
"То, как комиссия рассматривала дело Филлипса, нарушает обязанности штата в соответствии с Первой поправкой к Конституции не создавать законы, нормы и регулирования, основанные на враждебности к религии или религиозным взглядам", — цитирует агентство решение суда.
Отмечается, что инцидент произошел в 2012 году. Кондитер отказался испечь торт на заказ для свадьбы однополой пары, сославшись на то, что его религиозные убеждения не позволяют поддерживать гомосексуальные отношения. Этот случай вызвал резкий резонанс в Америке и дискуссии о том, как соотносятся свобода совести и гражданские права.
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