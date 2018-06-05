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Жителя Змеиногорска признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью отца, который в результате скончался от травм. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 24 на 25 февраля текущего года. 39-летний мужчина находился у себя дома с 64-летним отцом и распивал с ним спиртное. В определенный момент собутыльники поссорились, после чего обвиняемый нанес пожилому мужчине множественные телесные повреждения, от которых тот скончался на месте.
Суд оценил доказательства, признал мужчину виновным в преступлении и назначил ему восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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