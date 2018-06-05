Фото: factroom.ru
Жителей столицы Алтайского края во вторник, 5 июня, ждут пятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса "Яндекса".
Наиболее затруднено движение на улице Просторной в районе перекрестка с Павловским трактом, на пересечении последнего с улицей Попова, а также на проспекте Строителей в районе площади Победы. Автомобили здесь движутся со скоростью около 7 километров в час.
Также заторы наблюдаются на перекрестке улица Попова — проспект Космонавтов, в районе пересечений улицы Малахова с Эмилии Алексеевой и Власихинской, на отрезках улиц Фурманова, Советской Армии, Сизова, а также на участке проспекта Ленина в районе площади Октября.
Кроме этого, на карте в двух местах присутствуют значки "Дорожные работы": на улице Власихинской возле пересечения с шоссе Ленточный Бор и на улице Молодежной.
Комментарии
5 баллов это не заторы!!!