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Свыше половины граждан РФ (56%) за последний год прибегли к кредитам, выше показатель был лишь в докризисные 2010 и 2012 годы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на майское исследование холдинга "Ромир".
Согласно итогам опроса 2017 года, займами пользовались 33% жителей страны. Также к докризисному уровню вернулось число россиян, которые выплачивают сразу ряд кредитов — 17% (3% в 2017 году).
В исследовании говорится, что самыми популярными остаются потребительские кредиты, ими воспользовались 37% человек (22% в 2017-м). Деньги на неотложные нужды занимали 14% россиян (7% в 2017-м). Ипотечные кредиты за последний год взяли 12% участников опроса (3% в прошлом году), а кредит на машину — 11% (против 4% в 2017-м).
Самыми активными заемщиками выступают люди в возрасте от 25 до 44 лет, говорится в сообщении. С ростом интереса граждан РФ к займам изменилось и восприятие кредита. В 2017 году 54% россиян называли его "долговой ямой", а в 2018-м 52% считают это нормальным инструментом для повышения уровня жизни или необходимостью для совершения крупных покупок.
При этом россияне стали требовательнее к условиям выдачи кредита. Так, 80% участников опроса при выборе кредита сначала обращают внимание на процентную ставку (72% в прошлом году). Также в два раза - с 17% до 34% — увеличилось число заемщиков, обращающих внимание на количество нужных для оформления кредита документов.
Комментарии
Я впервые в жизни кредитную карту взял. Жалею, что не сделал этого раньше.