Путин прокомментировал свои "полуголые" фотографии

Фото: dni.ru
Глава российского государства Владимир Путин объяснил появление своих фотографий с голым торсом в интервью австрийскому каналу ORF. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство пишет, что во время интервью журналист поинтересовался, откуда появляются снимки президента в "полуголом виде", которые делаются не туристами или папарацци, а появляются, в частности, на сайте Кремля.
"Вы сказали "в полуголом". Слава богу, не "в голом", — пошутил глава государства, добавив, что не считает нужным "прятаться за кустами" на отдыхе.
В ответ на вопрос, что Путин якобы как царь в РФ, президент заявил, что это не соответствует действительности, а РФ является демократическим государством, живущим в рамках Конституции.
Глава РФ отметил, что в Конституции прописано, что лишь "два срока подряд, не больше, президент может избираться", и именно поэтому после двух легитимных сроков он покинет пост.
Россия заинтересована именно в демократическом пути развития, так оно и будет, подчеркнул он.
Также Путин заявил, что должен решить, чем будет заниматься по окончании этого президентского срока.
"Я уже занимаюсь административной, государственной работой достаточно долго, я для себя сам должен буду решить, что я буду делать, после того как у меня закончится мой текущий президентский срок", — цитирует агентство его слова.
Отмечается, что в ходе 45-минутного интервью президенту пришлось несколько раз призвать ведущего к терпению, чтобы интервью не превратилось в монолог со стороны журналиста. При этом Путин в какой-то момент перешел даже на немецкий, чтобы урезонить его. В частности, это произошло во время обсуждения крушения в Донбассе Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Комментарии
Ну, раздеться большого ума не надо, это не 30% нищих в стране обеспечить работой и зарплатой и много чего ещё можно было бы сделать хорошего и полезного для граждан на такой должности.А маячить своим голым торсом перед придворным фотокорреспондентом конечно проще, продолжайте отдыхать, г-н бессменный президент