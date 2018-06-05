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Депутаты, следователи и татами: как в Барнауле прошли соревнования по дзюдо

, ИА "Амител"
Участие в них приняли сотрудники Следственного комитета по Алтайскому краю

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В спортивном комплексе "Победа" первые дни лета ознаменовались масштабным спортивным событием. Около тысячи юных спортсменов 2-3 июня собрал в Барнауле международный фестиваль дзюдо. В этом году он был юбилейным. Уже 15-й раз Владимир Дмитриевич Шкалов — советский самбист и дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов СССР по самбо, чемпион Европы и мира по самбо, подполковник военной прокуратуры, вице-президент Федерации дзюдо России, собирает в Алтайском крае юные дарования. Участие в фестивале считается очень престижным среди спортсменов по дзюдо и самбо – только в этом году на пяти татами отношения выясняют около 900 спортсменов.

В первый день соревнований медали разыгрывали юноши 2006-2007 и 2004-2005 годов рождения, во второй – девушки 2002-2005, юноши 2000-2001 и юниоры 1998-2003 годов рождения. На открытии фестиваля традиционно присутствовали почётные гости, которым небезразлична судьба молодёжи и дзюдо как вид спорта. Среди них – депутат Госдумы Даниил Бессарабов, призёр Олимпийских игр по дзюдо Иван Нифонтов и другие.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю приняли активное участие в открытии фестиваля и награждении его участников. С приветственным словом к спортсменам  обратился следователь следственного управления СК России по Алтайскому краю, мастер спорта по дзюдо Петр Пархоменко. Он отметил, что спорт — это неотъемлемая часть жизни каждого человека, а дзюдо – это не просто спорт, а состояние души, которое формирует в спортсмене качества настоящего мужчины – целеустремленность, силу, ум и непреодолимую тягу к победе во всем. Организаторы и приглашенные пожелали юным участникам соревнований не только удачи, но и  положительных эмоций от соревнований.

На татами в эти выходные вышли 900 борцов из Алтайского края, Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия, Республики Бурятия, Красноярского края, Иркутской области, Свердловской области, ХМАО, Новосибирской области, Омской области, Забайкальского края, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

В напряжённой борьбе дзюдоистам из Алтайского края удалось 43 раза подняться на пьедестал почёта: 23 спортсмена стали бронзовыми призёрами, 10 – серебряными, 10 алтайских ребят стали чемпионами.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

5.06.2018 09:43
- гость -

Бесарабов всюду мельтешит.

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