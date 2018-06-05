Фото: ridus.ru
Видеоблогер Николай Соболев спустя сутки после заявления о том, что на него напали неизвестные, признался, что это была инсценировка. Об этом пишет РБК, ссылаясь на видео блогера, опубликованное на его странице во "ВКонтакте".
Блогер рассказал, что потратил на съемки ролика несколько часов и сделал около 15 дублей. Он отметил, что пошел на обман сознательно с целью продемонстрировать, "насколько легко в наше время сделать ложный вброс, <...> поднять шумиху с пустого места".
Также Соболев рассказал, что хотел тем самым проверить, как разные СМИ отработают данный инфоповод и кто из них проведет "реальный фактчекинг".
Напомним, в минувшее воскресенье блогер заявил, что на него напали. Он сообщал, что в результате нападения попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга легкой степени тяжести, уточнив, что чувствует себя стабильно.
Соболев является одним из популярнейших российских блогеров. На его YouTube-канал подписаны свыше 4 миллионов человек.
Комментарии
Ну и дурак в следующий раз не поверят
лавры журношлюхи киевской спать не даютю Даже тут копипаста...
слышу про него в первый раз сегодня