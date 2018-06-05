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Авто незаменимо: читатели Amic рассказали, готовы ли отказаться от машины

, ИА "Амител"
Читатели уверены, что отказаться от авто жителей России могут заставить цены на бензин

Фото: 62info.ru

Читатели ИА "Амител" готовы ограничить себя в поездках на автомобиле, но не готовы совсем от него отказаться. Таковы результаты опроса, который прошел на Amic.ru. Участие в нем приняли 368 человек. Совершенно не намерены отказываться от автомобиля 87 читателей портала. "Вся моя жизнь за рулем. Никакой другой транспорт мне авто не заменит", — пояснили читатели свою позицию.

Легко может ограничить себя в поездках 21 участник опроса, при этом они указали, что станут чаще ездить на такси. 13 респондентов готовы летом пересесть на велосипед. 22 человека сообщили, что и так редко ездят на своей машине, чаще выбирая общественный транспорт. А 11 респондентов признались, что давно задумываются о том, чтобы меньше ездить на автомобиле и больше ходить пешком, но привычка мешает.

101 читатель портала уверен, что если даже граждане нашей страны сами не откажутся от своих авто, их заставят это сделать цены на бензин. 16 человек признались, что по причине высокой стоимости топлива и отсутствия парковочных мест уже ограничивают себя в поездках.

А 97 участников опроса сообщили, что у них вообще нет своего автомобиля.

Напомним, что согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и "Яндекс.Такси", 5% жителей городов-миллионников готовы полностью отказаться от личного транспорта.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.06.2018 10:28
121

Либералов видать опрашивали. Пример дал почитаемый у нас Фидель, запретивший сразу личные авто, как только возглавил Кубу и 50 лет кубинцы не имели возможности купить личное авто. Ведь поездки в общественном транспорте сближают духовность людей и укрепляют скрепы. Почему бы не перенять опыт команданте, в связи с нынешними нашими трендами. А то либерализм сплошь какой то с этими машинами, все хотят отгородится от остальных ...

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