Фото: vse42.ru
Лидер российской поп-группы "Градусы" Роман Пашков попал в серьезное ДТП, двигаясь в аэропорт Внуково. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Instagram-аккаунт исполнителя.
Певец рассказал, что вызвал такси до аэропорта, однако доехать до места назначения не получилось.
Пашков заявил, что с ним все в порядке, и принес извинения фанатам в Турции, куда он не смог попасть.
Позднее канал РЕН ТВ сообщил, что певец попал в больницу с сотрясением мозга и закрытым переломом пальцев.
Комментарии
это кто?
С Серёгой всё в порядке? Сегодня сё по плану?
Всё