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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (в нее входят все крупные авиакомпании, кроме группы "Аэрофлот") предупредила о возможном подорожании билетов в связи с ростом стоимости авиакеросина. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на письмо АЭВТ курирующему отрасль вице-премьеру Максиму Акимову.
В сообщении отмечается, что, по мнению ассоциации, текущая ценовая политика производителей авиакеросина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании придется ввести дополнительный к тарифам "топливный сбор". Это "негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей", — подчеркивается в письме.
По словам председателя правления АЭВТ, гендиректора ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" Андрея Мартиросова, "по сути, речь идет о возможном росте стоимости авиабилетов". Он подчеркнул, что проблема роста расходов наблюдается у всех авиакомпаний. Мартиросов рассказал, что сейчас у всех перевозчиков средняя стоимость билета снизилась, а расходы увеличились. "Пока авиакомпании надеются отыграться во время летнего сезона. Сейчас они списывают потери за счет внутренних ресурсов", — добавил он.
При этом в ответ на вопрос агентства, собирается ли "Ютэйр" вводить дополнительный сбор, Мартиросов заявил, что пока компания не планирует этого делать.
АЭВТ попросила Акимова "дать указание ФАС России провести анализ ситуации на рынке авиатопливообеспечения и по итогам провести совещание с участием всех заинтересованных сторон".
Комментарии
"Это связано с подорожанием авиакеросина" Сказано же , что повышение цен на топливо, не приведет к росту инфляции!
"Аполитично понимаешь рассуждаешь, не понимаешь ситуации" (из фильма Кавказская пленница)
бензин подорожал из за того что подорожала перевозка бензина потому что подорожал бензин
Борьба с развитием внутреннего туризма продолжается. Берии на вас нет, а жаль