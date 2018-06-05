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Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон признался, что его привело в ярость вмешательство Москвы в выборы 2016 года в США. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на интервью бывшего главы государства изданию Le Parisien.
Он признался, что чаще испытывает беспокойство, нежели гнев, но из-за вмешательства России в американские выборы он разозлился. "Когда люди, находящиеся здесь, в Штатах, пытаются помешать другим людям голосовать из-за их расового происхождения, возраста или образования, да, это меня злит", — цитирует агентство слова политика.
42-й президент Америки считает, что Россия также совершила попытки повлиять на выборы во Франции, Германии и Нидерландах.
Также он заявил, что его приводит в ярость политика действующего главы государства Дональда Трампа в области климата.
Напомним, в Америке идет расследование якобы вмешательства РФ в президентские выборы в США, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой. Подобную информацию опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, называя обвинения голословными.
Комментарии
это говорит человек, который вынужден был начать войну из-за скандала с Моникой
причем она настолько страшная, что Билл не мог поверить, что она была шпионка
как и его жена, которая работает на ЦРУ
(я имел в виду, что обычно шпионки красивые, поэтому Билл не ожидал такого)
Пришла. Увидела. Побила.
Штаны надеть он не успел…
Конечно, жаль немного Билла.
Но что он от неё хотел?!..
С него слепила человека!..
Ввела в Овальный кабинет!..
А сын неблагодарный века
Не с нем практиковал …..?!..
Слишком много дедушко нервничает, долго не протянет, надеюсь. По сравнению с бомбардировкой Югославии, устроенной им, вмешательство в выборы - просто детские шалости.
5.06.2018 12:09
- гость -
Да ладно, Биллу всего 71. Вон Картеру уже 93 - а все бодрячок бодрячком.