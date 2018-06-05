Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Менее недели остается до открытия барнаульского городского пляжа на острове Помазкин — открыть это место отдыха планируется уже 10 июня.
Эта дата начала пляжного сезона в краевой столице была установлена еще в апреле постановлением главы города Сергея Дугина. Завершиться купальный сезон должен 25 августа.
В городской администрации порталу Amic.ru уточнили, что в данный момент речь о переносе даты открытия пляжа на острове Помазкин не идет. Внести коррективы способен лишь паводок — из-за повышения уровня воды место отдыха может заработать позже.
Напомним также, что весной этого года аукцион на проведение работ по благоустройству городского пляжа выиграло ООО "Майами-Импорт".
В числе работ, которые обязался выполнить победитель тендера, — получение санитарно-эпидемиологического заключения, обследование дна, обозначение буями зоны купания, охрана территории, установка биотуалетов, кабинок для переодевания, лежаков, зонтов, урн для мусора, вывоз ЖБО и ТБО, организация работы спасательной службы, организация парковки, охрана территории.
Также исполнитель работ обязуется предоставить не менее двух автобусов для доставки людей на пляж. Транспорт будет ходить от Речного вокзала до острова Помазкин с периодичностью в 20 минут.
Комментарии
да ну его нафиг в такой холод
Что, вода уже теплая?
Купание в реке: При температуре воды 20–21°С – не дольше 12 минут. При 18–19°С оптимальная длительность купания – 6–8 минут. Сейчас температура воды 16 градусов. Для моржей жарковато.
жарко им.. пусть сидят и греют воду
"Уровень Оби в Барнауле приближается к критической отметке" - предыдущая новость. Работы проводятся, деньги платятся, топит и опять все по новой. Обустройте уже Лесной пруд на Булыгина как в 70-х, там не топит по 2 раза в год.
уже лет цать не купаюсь в этой говноречке