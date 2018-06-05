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Все на речку: когда в Барнауле заработает городской пляж

, ИА "Амител"
Место отдыха горожан на острове Помазкин планируется открыть 10 июня

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Менее недели остается до открытия барнаульского городского пляжа на острове Помазкин — открыть это место отдыха планируется уже 10 июня.

Эта дата начала пляжного сезона в краевой столице была установлена еще в апреле постановлением главы города Сергея Дугина. Завершиться купальный сезон должен 25 августа.

В городской администрации порталу Amic.ru уточнили, что в данный момент речь о переносе даты открытия пляжа на острове Помазкин не идет. Внести коррективы способен лишь паводок — из-за повышения уровня воды место отдыха может заработать позже.

Напомним также, что весной этого года аукцион на проведение работ по благоустройству городского пляжа выиграло ООО "Майами-Импорт".

В числе работ, которые обязался выполнить победитель тендера, — получение санитарно-эпидемиологического заключения, обследование дна, обозначение буями зоны купания, охрана территории, установка биотуалетов, кабинок для переодевания, лежаков, зонтов, урн для мусора, вывоз ЖБО и ТБО, организация работы спасательной службы, организация парковки, охрана территории.

Также исполнитель работ обязуется предоставить не менее двух автобусов для доставки людей на пляж. Транспорт будет ходить от Речного вокзала до острова Помазкин с периодичностью в 20 минут.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

5.06.2018 10:56
- гость -

да ну его нафиг в такой холод

0  0
5.06.2018 11:01
- гость -

Что, вода уже теплая?

0  0
5.06.2018 11:06
- гость -

Купание в реке: При температуре воды 20–21°С – не дольше 12 минут. При 18–19°С оптимальная длительность купания – 6–8 минут. Сейчас температура воды 16 градусов. Для моржей жарковато.

0  0
5.06.2018 11:08
- гость -

жарко им.. пусть сидят и греют воду

0  0
5.06.2018 11:16
- гость -


"Уровень Оби в Барнауле приближается к критической отметке" - предыдущая новость. Работы проводятся, деньги платятся, топит и опять все по новой. Обустройте уже Лесной пруд на Булыгина как в 70-х, там не топит по 2 раза в год.

0  0
5.06.2018 11:40
- гость -

уже лет цать не купаюсь в этой говноречке

0  0
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