Вторник, 5 Июнь, 12:28

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 61,93
€ 72,44
457246
26°
Обь
512см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное АТР-2018Виктор Томенко возглавил Алтайский крайОтставка Александра Карлина
Новости

Барнаульские активисты не нашли оплаченных пандусов в "Центральном" парке

, ИА "Амител"
В мэрии Барнаула пообещали в ближайшее время дать комментарий насчет этой ситуации

Фото: сообщество "Шпиль"

Участник барнаульского городского сообщества "Шпиль" Игорь Янцен в Facebook написал о проведенном независимом расследовании по поводу реновации парка "Центральный". Активист пришел к выводу, что пандусов там намного меньше, чем указано в смете. При этом в расследовании есть много белых пятен и непонятно, как подсчитаны отсутствующие объекты для удобства инвалидов. В мэрии Барнаула пообещали, что в ближайшее время дадут комментарий по этой информации, и заверили, что в "Центральном" парке установлены все заявленные пандусы.

Как сообщает активист Игорь Янцен, весной текущего года в отреставрированном парке Центрального района побывали многие горожане, которые заметили, что объект культуры и отдыха совершенно недоступен для инвалидов и женщин с детскими колясками. При этом на реставрацию потратили около 15 миллионов рублей. По его словам, пандусов нет даже на главном входе, хотя по документам они там должны быть.

"Оказывается, что пандусы были запроектированы (четыре штуки), оплачены, приняты, но их нет. При этом стоимость пандусов по смете около 1,4 млн рублей, то есть примерно 10 % стоимости всех работ. На фото можно увидеть, что проект даже содержит специальный раздел с мероприятиями по обеспечению доступа инвалидов, в 2017 году без этого никак. Многие удивились — полтора миллиона? Как? После изучения сметы становится понятно, что 2/3 стоимости пандусов — это хромированные поручни. За 100 м поручней предполагалось выложить 900 тысяч рублей. Тут возникает два вопроса. Во-первых, около 9 тысяч рублей на метр изделия "ограждение пандусов хромированное" без монтажа — не дорого ли?" - пишет Игорь Янцен.

Он прилагает также информацию из интернета, что стоит оно где-то раза в полтора меньше. Активист не понимает, откуда для главного входа взяли более 60 метров этого ограждения, по проекту получается около 40. Он приходит к выводу, что стоимость поручней изначально была завышена.

Дальше активист размышляет, что кроме пандусов проект предполагал обустройство вымощенных площадок снизу главного и второстепенного входов возле филармонии, а крыльцо главного входа должно было быть в два раза больше. 

"Стоимость обеих площадок около 200 тысяч рублей, стоимость крыльца главного входа оценена в 400 тысяч, думаю, можно смело оценивать недоделки не менее чем в 100 тысяч. Крыльцо на входе № 4 (на улицу Мало-Тобольскую) вообще не очень похоже на спроектированное. Таким образом, можно считать, что куда-то исчезли работы почти на 2 млн рублей. Куда? Почему? Зачем? Может, в ходе работ проект и контракт были изменены? Нет. Существенных изменений контракта не было. Вряд ли возможно такое, чтобы из проекта убрали мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, это примерно как экономить на пожарной безопасности. Даже если бы изменения были, то стоимость копейка в копейку не могла сохраниться", — пишет активист, призывая главу Барнаула Сергея Дугина разобраться в ситуации.

Отметим, что в мэрии Барнаула пообещали дать комментарий на расследование активистов.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

5.06.2018 11:10
- гость -

Кто из ЕР погрел руки?
Комментировать должен прокурор, выходя из пытошной

0  0
5.06.2018 11:13
- гость -

Сейчас окажется, что подрядчик не выполнил установку пандусов, в свою очередь подрядчик скажет мол не хватило средств, тк из 15млн, по факту использовалось для ремонта только 2-3, по факту очень хотелось бы посмотреть на расценки в смете. Впечатление, что цены на все завышены в десятки раз.

0  0
5.06.2018 11:19
- гость -

Сейчас окажется, что подрядчик не выполнил установку пандусов, в свою очередь подрядчик скажет мол не хватило средств, тк из 15млн, по факту использовалось для ремонта только 2-3, по факту очень хотелось бы посмотреть на расценки в смете. Впечатление, что цены на все завышены в десятки раз.
______________
Не в десятки, раза в 2-3 идет завышении в гос.контрактах а что бы отсеить лишних предъявляются заоблачные требования к подрядчику, но при оценке предложений и и приемки работ "своей" фирмы на это закрывают глаза

0  0
5.06.2018 11:22
- гость -

Если хорошо капнуть, то в городе, как и в крае в целом, можно обнаружить много интересного.

0  0
5.06.2018 11:36
- гость -

Это большой прорыв, что Амик публикует статью про коррупцию в Алтайском крае! Очнитесь! Где новости про наши ракеты?

0  0
5.06.2018 11:37
- гость -

5.06.2018 11:22
- гость -
На кого и чем капать собираетесь?

0  0
5.06.2018 11:47
Трутень

Кто-то щас станет персоной нон-грата, оппозиционером и врагом народа.

0  0
5.06.2018 11:56
Василий

"Независимом расследовании"... ну и формулировки у Амитела
Проще скажем, что есть люди, которым не лениво заглянуть в документацию к контрактам. Для этого и создавали портал госзакупок.

0  0
5.06.2018 11:58
- гость -

В мэрии Барнаула уже усиленно фотошопят, чтобы показать все заявленные пандусы? Надеюсь, пользуются услугами не тех, кто рябину в горшке рисовал.

0  0
5.06.2018 12:04
- гость -

Обыкновенная история с гос. тендерами. Россия, XXI век.

0  0
5.06.2018 12:19
- гость -

какая несказанная наглость организаторов...
а активисты - молодцы

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
12:21
Владельцы "Марии-Ра" построят огромный рынок на улице Балтийской в Барнауле 0
12:13
Автомобиль такси сбил пенсионера на "зебре" в центре Барнаула 1
12:04
Мошенники украли у женщины на Алтае 75 тыс. рублей за "долг" в 500 рублей 0
11:51
Депутат из Республики Алтай бежал на Украину, попросив политубежище 2
11:40
Инструкция по применению: кто и как может оформить ДТП по новым правилам 0
11:33
Расписание движения пригородных поездов изменится на Алтае из-за Дня России 0
11:30
Активный отдых: наслаждаемся летом в открытом бассейне 0
11:22
Новый глава края Виктор Томенко уверен в уникальности природы Алтая 0
11:14
"Идиотизм": в Петербурге ответили на угрозы бывшего эстонского президента 0
11:11
Руководитель краевого УФСИН Усачев не собирается покидать свою должность 0
11:03
Барнаульские активисты не нашли оплаченных пандусов в "Центральном" парке 11
10:50
Все на речку: когда в Барнауле заработает городской пляж 6
10:33
Билл Клинтон рассказал, из-за чего Россия "привела его в ярость" 5
10:21
Уровень Оби в Барнауле приближается к критической отметке 0
10:15
Авиакомпании предупредили о возможном подорожании билетов 3
10:02
Авто незаменимо: читатели Amic рассказали, готовы ли отказаться от машины 11
09:50
Солист группы "Градусы" попал в ДТП по дороге в аэропорт и отменил концерты 3
09:32
Потерявшегося на прогулке 10-летнего мальчика нашли в Камне-на-Оби 0
09:25
Депутаты, следователи и татами: как в Барнауле прошли соревнования по дзюдо 2
09:16
Блогер Николай Соболев признался в инсценировке нападения на себя 6
09:07
Путин прокомментировал свои "полуголые" фотографии 4
08:57
Исследование: более половины россиян за год взяли кредиты 1
08:42
Заторы в пять баллов образовались на дорогах Барнаула утром 5 июня 1
08:21
Главком ВМС Украины заявил о "точке невозврата" 3
08:17
Открытие гипермаркета "Аксиома" в Горно-Алтайске: как это было 0
08:06
Рыбное место: раскрываем секреты производства рыбной продукции 0
07:50
Стать муниципальным служащим в Алтайском крае станет проще 5
07:34
Настоящий домашний квас: как его готовить и из каких продуктов 1
07:19
Квартиру с балконом-трансформером продают в Барнауле за 7,1 млн рублей 8
07:03
"Чтобы выкупить бизнес, я заложила все свое имущество" 27
06:48
Маршруты автобусов №60 и №65 изменят в Барнауле ради жителей новостроек 9
06:32
Секс-символ эпохи развитого социализма: лучшие фото Барбары Брыльской 1
06:17
Жару под 30 градусов и грозы обещают в Алтайском крае 5 июня 2
06:01
Кто может стать губернатором Алтайского края 2
05:03
Пьяный мужчина в Алтайском крае избил отца до смерти 0
04:06
Суд поддержал кондитера из США, отказавшегося печь торт для свадьбы геев 2
03:03
Валерию Леонтьеву вызвали скорую перед концертом в Туле 1
02:02
Петербургский "мост глупости" протаранила "Газель" с биотуалетом 3
01:06
Украина закрыла часть Азовского моря из-за военных учений 1
00:11
Назван самый дорогой футболист в мире 3
23:58
СМИ узнали о блокировке 1 млрд франков на личных счетах Вексельберга 10
23:37
38 человек погибли в результате извержения вулкана в Гватемале 0
23:18
Путин уволил шестерых генералов и трех полковников 0
22:57
В Эстонии пригрозили России потерей Санкт-Петербурга 5
22:39
Глава "Укроборонпрома" рассказал, чем Украина будет "давить" Россию 5
22:21
Медведев расширил возможности использования маткапитала 0
21:53
"Снимающего порчу" котенка продают за 1 млн рублей в Ростовской области 1
21:33
Путин освободил от должности главу кемеровского управления МЧС 0
21:11
В Заринске женщина убила сожителя во время застолья 0
20:56
Серена Уильямс снялась с матча против Шараповой на Roland Garros 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.