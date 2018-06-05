Фото: сообщество "Шпиль"
Участник барнаульского городского сообщества "Шпиль" Игорь Янцен в Facebook написал о проведенном независимом расследовании по поводу реновации парка "Центральный". Активист пришел к выводу, что пандусов там намного меньше, чем указано в смете. При этом в расследовании есть много белых пятен и непонятно, как подсчитаны отсутствующие объекты для удобства инвалидов. В мэрии Барнаула пообещали, что в ближайшее время дадут комментарий по этой информации, и заверили, что в "Центральном" парке установлены все заявленные пандусы.
Как сообщает активист Игорь Янцен, весной текущего года в отреставрированном парке Центрального района побывали многие горожане, которые заметили, что объект культуры и отдыха совершенно недоступен для инвалидов и женщин с детскими колясками. При этом на реставрацию потратили около 15 миллионов рублей. По его словам, пандусов нет даже на главном входе, хотя по документам они там должны быть.
"Оказывается, что пандусы были запроектированы (четыре штуки), оплачены, приняты, но их нет. При этом стоимость пандусов по смете около 1,4 млн рублей, то есть примерно 10 % стоимости всех работ. На фото можно увидеть, что проект даже содержит специальный раздел с мероприятиями по обеспечению доступа инвалидов, в 2017 году без этого никак. Многие удивились — полтора миллиона? Как? После изучения сметы становится понятно, что 2/3 стоимости пандусов — это хромированные поручни. За 100 м поручней предполагалось выложить 900 тысяч рублей. Тут возникает два вопроса. Во-первых, около 9 тысяч рублей на метр изделия "ограждение пандусов хромированное" без монтажа — не дорого ли?" - пишет Игорь Янцен.
Он прилагает также информацию из интернета, что стоит оно где-то раза в полтора меньше. Активист не понимает, откуда для главного входа взяли более 60 метров этого ограждения, по проекту получается около 40. Он приходит к выводу, что стоимость поручней изначально была завышена.
Дальше активист размышляет, что кроме пандусов проект предполагал обустройство вымощенных площадок снизу главного и второстепенного входов возле филармонии, а крыльцо главного входа должно было быть в два раза больше.
"Стоимость обеих площадок около 200 тысяч рублей, стоимость крыльца главного входа оценена в 400 тысяч, думаю, можно смело оценивать недоделки не менее чем в 100 тысяч. Крыльцо на входе № 4 (на улицу Мало-Тобольскую) вообще не очень похоже на спроектированное. Таким образом, можно считать, что куда-то исчезли работы почти на 2 млн рублей. Куда? Почему? Зачем? Может, в ходе работ проект и контракт были изменены? Нет. Существенных изменений контракта не было. Вряд ли возможно такое, чтобы из проекта убрали мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, это примерно как экономить на пожарной безопасности. Даже если бы изменения были, то стоимость копейка в копейку не могла сохраниться", — пишет активист, призывая главу Барнаула Сергея Дугина разобраться в ситуации.
Отметим, что в мэрии Барнаула пообещали дать комментарий на расследование активистов.
Комментарии
Кто из ЕР погрел руки?
Комментировать должен прокурор, выходя из пытошной
Сейчас окажется, что подрядчик не выполнил установку пандусов, в свою очередь подрядчик скажет мол не хватило средств, тк из 15млн, по факту использовалось для ремонта только 2-3, по факту очень хотелось бы посмотреть на расценки в смете. Впечатление, что цены на все завышены в десятки раз.
Сейчас окажется, что подрядчик не выполнил установку пандусов, в свою очередь подрядчик скажет мол не хватило средств, тк из 15млн, по факту использовалось для ремонта только 2-3, по факту очень хотелось бы посмотреть на расценки в смете. Впечатление, что цены на все завышены в десятки раз.
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Не в десятки, раза в 2-3 идет завышении в гос.контрактах а что бы отсеить лишних предъявляются заоблачные требования к подрядчику, но при оценке предложений и и приемки работ "своей" фирмы на это закрывают глаза
Если хорошо капнуть, то в городе, как и в крае в целом, можно обнаружить много интересного.
Это большой прорыв, что Амик публикует статью про коррупцию в Алтайском крае! Очнитесь! Где новости про наши ракеты?
5.06.2018 11:22
- гость -
На кого и чем капать собираетесь?
Кто-то щас станет персоной нон-грата, оппозиционером и врагом народа.
"Независимом расследовании"... ну и формулировки у Амитела
Проще скажем, что есть люди, которым не лениво заглянуть в документацию к контрактам. Для этого и создавали портал госзакупок.
В мэрии Барнаула уже усиленно фотошопят, чтобы показать все заявленные пандусы? Надеюсь, пользуются услугами не тех, кто рябину в горшке рисовал.
Обыкновенная история с гос. тендерами. Россия, XXI век.
какая несказанная наглость организаторов...
а активисты - молодцы