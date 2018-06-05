Начальник УФСИН России по Алтайскому краю Валерий Усачев не собирается покидать занимаемую должность. Об этом порталу Amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
В адрес ИА "Амител" поступило официальное обращение за подписью замначальника УФСИН по Алтайскому краю подполковника внутренней службы Олега Кытманова. В документе сказано, что информация об уходе со своего поста генерал-майора внутренней службы Валерия Усачева является недостоверной.
Напомним, накануне Amic.ru, основываясь на инсайдерской информации, писал о том, что в ближайшее время в Алтайском крае вслед за уходом губернатора Александра Карлина возможны и другие громкие кадровые перестановки в ряде ведомств и структур, преимущественно силовых.
Так, в числе потенциальных "отставников" назывались руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев, начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Олег Торубаров и др.
Что касается Валерия Усачева, то источники Amic.ru сообщали, что он в скором времени якобы может уйти на повышение в Москву, предположительно, в главк ФСИН России. В Алтайском крае Усачев работает с 2011 года.
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