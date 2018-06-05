Фото: rusbg.com
Заявление экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о возможной потере Россией Санкт-Петербурга безответственно и сделано "в угоду конъюнктурным интересам". Об этом пишет РБК, ссылаясь на депутата Заксобрания города Дениса Четырбока.
Он подчеркнул, что заявление "ничего общего с реальностью не имеет".
Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев, в свою очередь, назвал угрозу "идиотизмом".
"У людей просто крышу сносит. Если Эстония захочет ввязаться в какой-то военный конфликт с Россией, НАТО ей этого, естественно, не позволит", — полагает он.
Напомним, ранее Ильвес заявил, что Россия "может лишиться" ряда крупных городов в том случае, если нападет на Эстонию.
В числе возможных потерь бывший глава государства называл Омск, Томск и Петербург.
Также он сообщал, что "опасность" со стороны РФ заключается в "дискредитации" Таллина, которая, как он заявил, длится уже 27 лет.
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