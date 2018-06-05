Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора края Виктор Томенко поздравил жителей Алтая с Днем эколога и заявил об уникальности природы нашего края.
"Природа Алтайского края уникальна и многообразна и оттого бесценна. Благодаря высокопрофессиональной работе государственных экологических служб, хозяйствующих субъектов, научно-исследовательских и общественных организаций наш край стабильно входит в тройку самых экологически чистых регионов страны", — цитирует слова врио губернатора пресс-служба регионального правительства.
Он выразил особую признательность работникам и ветеранам природоохранных организаций за преданность своему благородному делу.
Напомним, что пост врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко занял 30 мая. 1 июня он прибыл в регион и был представлен региональному правительству и депутатскому корпусу. Днем позже, согласно процедуре, он отправил в отставку региональный кабмин.
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