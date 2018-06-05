Фото: ngs.ru
В Алтайском крае в период с 9 по 13 июня изменится расписание движения пригородных поездов. Это связано с празднованием Дня России и переносом выходных дней, пишет пресс-служба "Алтай-Пригорода".
Так, 9 июня будут назначены следующие пригородные поезда: №6101 "Депо – Барнаул" (отправление в 07:01); №6020 "Барнаул – Красный Боец" (18:36); №7105 "Заринская – Барнаул" (отправление в 7:30).
Будут отменены поезда: №6127 "Барнаул – Алейская" (10:41); №6128 "Алейская – Барнаул" (16:45); №6113 "Барнаул – Арбузовка" (10:55). №6114 "Арбузовка – Барнаул" (18:28).
11 июня будут назначены поезда: №6001 "Озерки – Барнаул" (5:33); №6127 "Барнаул – Алейская" (10:41); №6128 "Алейская – Барнаул" (16:45); №6388 "Барнаул – Баюново" (17:55); №6387 "Баюново – Барнаул" (20:45); №6113 "Барнаул – Арбузовка" (10:55) и №6114 "Арбузовка – Барнаул" (18:28).
В этот день отменят рейсы: №6775 "Сузун – Барнаул" (04:01); №6101 "Депо – Барнаул" (07:01); №6020 "Барнаул – Красный Боец" (18:36); №7105 "Заринская – Барнаул" (7:30).
12 июня расписание будет выглядеть следующим образом. Назначат поезда: №6384 "Барнаул – Овчинниково" (08:12); №6383 "Овчинниково – Барнаул" (16:06); №6386 "Барнаул – Баюново" (09:27); №6385 "Баюново – Барнаул" (отправление в 14:20); №6388 "Барнаул – Баюново" (17:55); №6387 "Баюново – Барнаул" (20:45); №6127 "Барнаул – Алейская" (10:41); №6128 "Алейская – Барнаул" (16:45); №6113 "Барнаул – Арбузовка" (10:55); а также №6114 "Арбузовка – Барнаул" (18:28).
Отменят: №6382 "Барнаул – Овчинниково" (08:12); №6381 "Овчинниково – Барнаул" (13:42); №6101 "Депо – Барнаул" (07:01); №6020 "Барнаул – Красный Боец" (18:36) и №7105 "Заринская – Барнаул" (07:30).
13 июня изменения коснутся всего двух поездов: будет назначен поезд №6775 "Сузун – Барнаул" (отправляется в 04:01, прибывает в 06:54), а поезд №6001 "Озерки – Барнаул" (отправление в 05:33, прибытие в 06:54) отменят.
Расписание остальных пригородных поездов останется неизменным. С 14 июня оно будет восстановлено в соответствии с действующим графиком.
Комментарии