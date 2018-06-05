Депутат из Республики Алтай бежал на Украину, попросив политубежище

Бывший сельский депутат из Республики Алтай Айдар Кудирмеков, известный своими оппозиционными взглядами, сбежал из России и попросил политубежище на Украине.
Как сообщает издание SM News со ссылкой на знакомых экс-депутата Кырлыкского сельского поселения Усть-Канского района, депутат является фигурантом уголовного дела. После назначения судом стационарной психиатрической экспертизы он решил избежать уголовного преследования и лечения и скрылся за границей. Несколько дней назад Кудирмеков вылетел в Минск, а оттуда — на Украину. В Киеве он якобы уже попросил политического убежища.
В январе 2018 года Кудирмеков был освобожден от должности депутата Кырлыкского сельского поселения в связи с выявленными прокуратурой нарушениями антикоррупционного законодательства. В настоящее время бывший народный избранник подозревается в том, что осенью 2017 года он пытался повторно получить деньги от редакции газеты "Постскриптум". Сумму в 5150 рублей редакция была ему должна после того, как проиграла один из судебных исков. Сумма была выплачена, однако Кудирмеков "не заметил" перевод и обратился с исполнительным листом к судебным приставам".
Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, не доведенное до конца по не зависящим от лица обстоятельствам). В рамках расследования планировалось направить Кудермекова на стационарную психиатрическую экспертизу. Чтобы избежать ее, экс-депутат скрылся за рубежом.
Айдар Кудирмеков относит себя к оппозиционному движению, неоднократно проводил одиночные пикетирования перед приемной полномочного представителя президента в СФО.
Комментарии
в этой новости все прекрасно. особенно цена вопроса 5000рублей
Какая "крутая" оказывается оппозиция в Горном! А до Лондона пешком дойдет?