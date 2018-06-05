Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Пляжный сезон вот-вот начнется в Алтайском крае, несмотря на поздний приход тепла в регион — первое место для купания будет принято специалистами МЧС уже 6 июня.
Как сообщили порталу Amic.ru в региональном главке экстренного ведомства, традиционно первым в регионе заработает пляж "Солнечный". Его приемка назначена на 6 июня.
10 июня запланировано открытие пляжей на острове Помазкин и в Павловске.
Всего же в этом сезоне на территории Алтайского края запланировано открытие 59 пляжей, включая места для купания в лагерях и на турбазах.
Полный список пляжей, которые примут жителей и гостей региона, будет опубликован позже.
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