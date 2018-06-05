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Полицейские Табунского района устанавливают личности мошенников, которые похитили 75 тысяч рублей с кредитной карты местной жительницы. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Согласно предварительной информации, 59-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и заявил, что она якобы задолжала 500 рублей за оформленную недавно кредитную карту. Мужчина предложил закрыть счет, чтобы не происходило дальнейших списаний денег. Женщина согласилась с мошенником и сообщила ему номер карты, кодовое слово и пароль от нее.
После этого неизвестные списали с карты 75 тысяч рублей.
Сейчас стражи порядка устанавливают владельца номера, с которого был осуществлен звонок. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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