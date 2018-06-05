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Владельцы "Марии-Ра" построят огромный рынок на улице Балтийской в Барнауле

, ИА "Амител"
Речь идет об участке рядом со строящимися дорогами в новых кварталах краевой столицы

Компания "Мария-Ра" намерена построить большой торговый рынок на улице Балтийской в Барнауле на пересечении строящихся новых улиц. Земельный участок, который был зарезервирован, уже начали осваивать строители. Оживление на территории заметили еще наделю назад журналисты, которые приехали туда следить за ходом строительства дорог в этом микрорайоне города. Позже на сайте мэрии появилась информация, что разрешение на работу получила компания "Земля Балтийская", которая связана с собственниками сети "Мария-Ра".

Информацию подтвердил источник в строительной отрасли. По его словам, появится большой рынок, но более конкретное предназначение объекта пока неизвестно.

Отметим, что "Земля Балтийская" связана с Владимиром Мамоновым, который является директором ООО "Матч". Именно эта компания сейчас владеет территорией барнаульской "Спички".

Рынок расположится на пересечении Балтийской, Взлетной и Сергея Ускова. Там в этом году в новом микрорайоне появятся три новые дороги за 300 миллионов рублей. Подрядчиками выступают компании "Алт Авто" и ПСК "Индустрия".

В этом микрорайоне уже несколько лет возводятся новые дома, при этом доступная инфраструктура отсутствует. На это неоднократно обращали внимание краевых и городских властей местные жители. Два года назад застройщик перестал заниматься строительством объектов инфраструктуры на данном участке.


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Комментарии

5.06.2018 12:44
гость

"Рынок расположится на пересечении Балтийской и Лазурной". Там уже все застроено..

0  0
5.06.2018 12:45
ГостьЯ

Балтийская крепость находится на пересечении ул. Сергея Ускова и Балтийской, товарищи) По разные стороны от улиц Попова. Надо чаще бывать в районах, о которых пишите.

0  0
5.06.2018 12:57
Анатолий

Не с Лазурной,а с Ускова

0  0
5.06.2018 13:02
- гость -

Заживем

0  0
5.06.2018 13:03
- гость -

Он такой же будет как все делает Мария из красивой консервной банки?

0  0
5.06.2018 13:04
белый

Лучше бы поликлинику детскую построили. 14-я одна захлебывается на такой район, издевательство над ребятишками.

0  0
5.06.2018 13:05
- гость -

т.е., 40 лет вычищали город от рынков, а теперь обратно, в "средневековье"?

0  0
5.06.2018 13:13
- гость -

Ориентир - огромная куча земли и зловонная лужа, нерукотворный памятник алчности и профессиональной некомпетентности руководства ИСК "СОЮЗ"

0  0
5.06.2018 13:22
- гость -

Да нормально там, если днём ходить.

0  0
5.06.2018 13:27
- гость -

Лучше бы ОАО "Индустриальный" купил.

0  0
5.06.2018 13:33
- гость -

Лучше бы ОАО "Индустриальный" купил
____________
не переживай со временем купят и его...

0  0
5.06.2018 13:38
- гость -

14-я одна захлебывается на такой район, издевательство над ребятишками.
сами понапокупают квартир где нет школ.больниц и прочего и мучают себя-детей-врачей

0  0
5.06.2018 13:42
11

"Рынок расположится на пересечении Балтийской, Взлетной и Сергея Ускова"
интересно, а где пересекаются улицы Балтийская и Взлетная?

0  0
5.06.2018 13:59
- гость -

Лучше бы ОАО "Индустриальный" купил.

ОАО уже реорганизовано в ПАО

0  0
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