Компания "Мария-Ра" намерена построить большой торговый рынок на улице Балтийской в Барнауле на пересечении строящихся новых улиц. Земельный участок, который был зарезервирован, уже начали осваивать строители. Оживление на территории заметили еще наделю назад журналисты, которые приехали туда следить за ходом строительства дорог в этом микрорайоне города. Позже на сайте мэрии появилась информация, что разрешение на работу получила компания "Земля Балтийская", которая связана с собственниками сети "Мария-Ра".
Информацию подтвердил источник в строительной отрасли. По его словам, появится большой рынок, но более конкретное предназначение объекта пока неизвестно.
Отметим, что "Земля Балтийская" связана с Владимиром Мамоновым, который является директором ООО "Матч". Именно эта компания сейчас владеет территорией барнаульской "Спички".
Рынок расположится на пересечении Балтийской, Взлетной и Сергея Ускова. Там в этом году в новом микрорайоне появятся три новые дороги за 300 миллионов рублей. Подрядчиками выступают компании "Алт Авто" и ПСК "Индустрия".
В этом микрорайоне уже несколько лет возводятся новые дома, при этом доступная инфраструктура отсутствует. На это неоднократно обращали внимание краевых и городских властей местные жители. Два года назад застройщик перестал заниматься строительством объектов инфраструктуры на данном участке.
Комментарии
"Рынок расположится на пересечении Балтийской и Лазурной". Там уже все застроено..
Балтийская крепость находится на пересечении ул. Сергея Ускова и Балтийской, товарищи) По разные стороны от улиц Попова. Надо чаще бывать в районах, о которых пишите.
Не с Лазурной,а с Ускова
Заживем
Он такой же будет как все делает Мария из красивой консервной банки?
Лучше бы поликлинику детскую построили. 14-я одна захлебывается на такой район, издевательство над ребятишками.
т.е., 40 лет вычищали город от рынков, а теперь обратно, в "средневековье"?
Ориентир - огромная куча земли и зловонная лужа, нерукотворный памятник алчности и профессиональной некомпетентности руководства ИСК "СОЮЗ"
Да нормально там, если днём ходить.
Лучше бы ОАО "Индустриальный" купил.
Лучше бы ОАО "Индустриальный" купил
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не переживай со временем купят и его...
14-я одна захлебывается на такой район, издевательство над ребятишками.
сами понапокупают квартир где нет школ.больниц и прочего и мучают себя-детей-врачей
"Рынок расположится на пересечении Балтийской, Взлетной и Сергея Ускова"
интересно, а где пересекаются улицы Балтийская и Взлетная?
Лучше бы ОАО "Индустриальный" купил.
ОАО уже реорганизовано в ПАО