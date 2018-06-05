Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль такси сбил 65-летнего мужчину в центре Барнаула вечером 4 июня — ДТП случилось около 17:30 на проспекте Строителей.
Как сообщили в городской ГИБДД, наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, произошел в районе здания №36б.
Известно, что за рулем машины находился 21-летний водитель.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте ДТП, госпитализация ему не потребовалась. По факту инцидента проводится проверка.
Комментарии
Город не приспособлен для передвижения на скорости более 50км/ч, кто ездит на более высоких скоростях - потенциальные убийцы.