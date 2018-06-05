Яровой сев в Алтайском крае на утро 4 июня проведен на площади 2,97 млн га — это около 65% от плана и почти на 1 млн га (практически шестая часть пашни края) меньше уровня прошлого года.
Несмотря на дожди и редкие солнечные дни, посевная продолжается. Как пишет ТАСС, яровыми зерновыми уже засеяли 1,95 млн га — это более 64% от намеченного объема. В регионе посеяны горох и чечевица, сахарная свекла, практически засеян на 582 тыс. га подсолнечник.
Как сообщалось ранее, посевная кампания этого года в Алтайском крае задерживается из-за холодной погоды, постоянных дождей и сильного ветра, которые сопровождали регион весь май. Посевы основных культур по плану будут завершены к 10 июня. Между тем, согласно прогнозу самих фермеров, посевная будет завершена в период между 5 и 15 июня. Пока врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко не стал принимать решение о введении режима ЧС из-за задержки посевной, однако исключать этого нельзя. На такой шаг пошла, например, соседняя Новосибирская область.
Напомним, Алтайский край обладает самой большой пашней в России — 6,5 млн гектаров.
Комментарии