Госдумец Афонин приписал к заслугам алтайской КПРФ отставку Карлина

КПРФ в Алтайском крае повлияла на ситуацию с отставкой губернатора региона Александра Карлина. Такое заявление на своей странице в Фейсбуке сделал представитель Центрального комитета КПРФ Юрий Афонин.
На минувшей неделе он приехал в Алтайский край. Изначально планировалось, что он пообщается с журналистами и прокомментирует скандальное исключение из партии нескольких депутатов краевого парламента. Но встречу отменили. В этом посте ничего о ситуации в самой КПРФ нет.
Зато про экс-губернатора там щедро.
Читайте также: Главная коммунистка Алтая Прусакова потеряла пост главы фракции в АКЗС
"Отставка Карлина — наглядный пример того, что сильные парторганизации КПРФ могут серьезно влиять на ситуацию в своих регионах (…). Каждый голос за Грудинина – это голос за отставку губернатора Карлина". Такой лозунг коммунисты Алтайского края выдвинули во время президентской кампании. Люди охотно откликнулись: кандидат КПРФ получил в крае второй результат по России – 23,7%. И вот Карлин отправился в отставку", — написал Юрий Афонин.
Он напомнил, что коммунисты провели за последние несколько лет ряд акций против главы региона.
Александр Карлин ушел в отставку в минувшую среду, 30 мая. Заявление о сложении полномочий президенту он подал сам, но однозначно это было согласовано с администрацией президента. Алтайский край действительно занимает последние строчки почти во всех федеральных рейтингах. Однако вряд ли коммунисты оказали серьезное влияние на снятие губернатора.
Читайте также: Это осознанное решение: Карлин рассказал, почему ушел в отставку
Как ранее в интервью порталу Amic.ru рассказывал политтехнолог Константин Лукин, федеральные власти в целом одобряли и поддерживали работу Александра Карлина, несмотря на не самую лучшую ситуацию в экономике региона. Ушел он скорее потому, что просто пришло время дать региону новый импульс для развития в виде более молодого губернатора.
Комментарии
Это которые три человека, не могут договориться, кто у них главный? АХахаха!!!
Природа так усторена. Над слабым львом, без гиен и шакалов, ну никак нельзя!
Не такой уж, слепой и глупый юрист Алесандр Богданович. Каким пытаются выставить его в глазах общественности, отдельные члены от КПРФ.
Гыыы))))) смешноооой товарищ
А Карлин - это кто?
Гость от 5.06.2018 13:42. Вы себе даже не представляете. Какой вы счастливый человек!