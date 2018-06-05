Фото: informburo.dn.ua
Сотрудники прокуратуры Баганского района Новосибирской области совместно с полицейскими задержали дезертира. Об этом пишет портал "Сиб.фм".
Уточняется, что 36-летний мужчина без документов был обнаружен на трассе о.п. Районная — село Андреевка. Он рассказал, что попал в Россию незаконно: пересек границу в районе железнодорожных путей с использованием навигации Google Maps.
После проверки стало известно, что мужчина находится в федеральном розыске за дезертирство.
По факту незаконного пересечения госграницы без документов на право въезда в РФ в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Комментарии
чей дезертир? Пересек границу России, но находитсяв федеральном розыске
5.06.2018 13:07
Filin
Видать, из Сирии на родину пришел.