Фото: shatura.ru
Горячая вода вернется в дома многих барнаульцев, проживающих в контуре ТЭЦ-3, раньше срока — к утру 5 июня горячее водоснабжение восстановлено у 15% потребителей, сообщили в местном филиале "Сибирской генерирующей компании".
В СГК уточняют, что эта работа начата на два дня раньше заявленного срока. "В работу включены 32 бойлерных, которые подают ресурс в 199 многоквартирных жилых домов в центре города. Эти потребители временно подключены к горячему водоснабжению по резервной схеме от Барнаульской ТЭЦ-2", — указывают в компании.
В целом же от ТЭЦ-3 в краевой столице горячую воду получают 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.
Главный инженер теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Сергей Климов, рассказывая о процессе возобновления подачи горячей воды, отмечает, что в данном случае свою часть работы должны провести и управляющие организации и запустить оборудование, находящееся в их ведении.
"Сегодня и завтра работы по запуску будут продолжены. 7 июня горячая вода появится у оставшихся потребителей", — добавил специалист.
Напомним также, что вторая волна отключений горячей воды, уже в контуре ТЭЦ-2, стартует в Барнауле 18 июня и продлится до 11 июля.
Комментарии
уточните где дали уже 15%