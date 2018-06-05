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Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край признаны регионами с самой благополучной экологической обстановкой. Они заняли первое, второе и третье места соответственно, пишет RT, ссылаясь на данные экологического рейтинга субъектов РФ по итогам весны текущего года общественной организации "Зелёный патруль".
В десятку чистых регионов также вошли Курская, Белгородская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область и Чувашская Республика, а также Республика Коми.
По словам председателя правления "Зеленого патруля" Андрея Нагибина, алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и в дальнейшем могут потеснить Тамбовскую область с первого места.
Издание пишет, что рейтинг составляется экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона четыре раза в год.
В текущем рейтинге Москва заняла 23-ю строчку.
Самым грязным регионом стала Свердловская область, расположившаяся на последней строчке перечня. Челябинская область, ставшая лидером антирейтинга в 2017 году, в текущем расположилась на 84-й строке. Далее идет Московская область, попавшая в список из-за проблем со свалками.
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