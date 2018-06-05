Барнаулец Дмитрий Золотов завоевал первое место в весовой категории до 100 кг среди мужчин на чемпионате Европы UWW по панкратиону и борьбе на поясах. Соревнования проходили с 29 мая по 2 июня в г. Зренянин (Сербия). Это вторая золотая медаль в спортивной карьере Золотова на чемпионатах Европы по панкратиону.
Дмитрий - капитан сборной команды России. Отметим, что сборная в общекомандном зачёте по панкратиону заняла 2-е место.
Теперь впереди у Дмитрия Золотова, воспитанника спортивного клуба "TOP FIGHT", подготовка к чемпионату мира, который пройдёт осенью в Минске (Беларусь).
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