Вторник, 5 Июнь, 14:10

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 61,93
€ 72,44
456827
26°
Обь
512см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное АТР-2018Виктор Томенко возглавил Алтайский крайОтставка Александра Карлина
Новости

Барнаулец Дмитрий Золотов стал двукратным чемпионом Европы по панкратиону

, ИА "Амител"
Теперь он готовится к чемпионату мира

Барнаулец Дмитрий Золотов завоевал первое место в весовой категории до 100 кг среди мужчин на чемпионате Европы UWW по панкратиону и борьбе на поясах. Соревнования проходили с 29 мая по 2 июня в г. Зренянин (Сербия). Это вторая золотая медаль в спортивной карьере Золотова на чемпионатах Европы по панкратиону.

Дмитрий - капитан сборной команды России. Отметим, что сборная в общекомандном зачёте по панкратиону заняла 2-е место.

Теперь впереди у Дмитрия Золотова, воспитанника спортивного клуба "TOP FIGHT", подготовка к чемпионату мира, который пройдёт осенью в Минске (Беларусь).

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
14:06
Барнаульскую школьницу удалили с ЕГЭ из-за пронесенного телефона 0
14:02
ЦБ: рост цен на бензин может ускорить инфляцию в России 0
13:51
Готовьте купальники: сколько пляжей откроют для отдыхающих в Алтайском крае 0
13:40
Барнаулец Дмитрий Золотов стал двукратным чемпионом Европы по панкратиону 0
13:33
"Диплом це Европа": в Уссурийске школьникам выдали грамоту с гербом Украины 0
13:23
8 лет колонии: на Алтае поставили точку в деле о краже у Минобороны 74 млн 2
13:12
Два Алтая признаны самыми чистыми регионами России 0
13:01
Горячую воду в дома барнаульцев начали возвращать раньше срока 1
12:50
Дезертир попал по картам Google в Новосибирскую область 2
12:40
Бесконечная посевная: алтайские аграрии выполнили полевые работы на 65% 0
12:32
Госдумец Афонин приписал к заслугам алтайской КПРФ отставку Карлина 6
12:21
Владельцы "Марии-Ра" построят огромный рынок на улице Балтийской в Барнауле 14
12:13
Автомобиль такси сбил пенсионера на "зебре" в центре Барнаула 2
12:04
Мошенники украли у женщины на Алтае 75 тыс. рублей за "долг" в 500 рублей 0
11:51
Депутат из Республики Алтай бежал на Украину, попросив политубежище 7
11:40
Инструкция по применению: кто и как может оформить ДТП по новым правилам 0
11:33
Расписание движения пригородных поездов изменится на Алтае из-за Дня России 0
11:30
Активный отдых: наслаждаемся летом в открытом бассейне 0
11:22
Новый глава края Виктор Томенко уверен в уникальности природы Алтая 3
11:14
"Идиотизм": в Петербурге ответили на угрозы бывшего эстонского президента 0
11:11
Руководитель краевого УФСИН Усачев не собирается покидать свою должность 0
11:03
Барнаульские активисты не нашли оплаченных пандусов в "Центральном" парке 16
10:50
Все на речку: когда в Барнауле заработает городской пляж 6
10:33
Билл Клинтон рассказал, из-за чего Россия "привела его в ярость" 9
10:21
Уровень Оби в Барнауле приближается к критической отметке 0
10:15
Авиакомпании предупредили о возможном подорожании билетов 3
10:02
Авто незаменимо: читатели Amic рассказали, готовы ли отказаться от машины 23
09:50
Солист группы "Градусы" попал в ДТП по дороге в аэропорт и отменил концерты 3
09:32
Потерявшегося на прогулке 10-летнего мальчика нашли в Камне-на-Оби 0
09:25
Депутаты, следователи и татами: как в Барнауле прошли соревнования по дзюдо 4
09:16
Блогер Николай Соболев признался в инсценировке нападения на себя 6
09:07
Путин прокомментировал свои "полуголые" фотографии 5
08:57
Исследование: более половины россиян за год взяли кредиты 1
08:42
Заторы в пять баллов образовались на дорогах Барнаула утром 5 июня 1
08:21
Главком ВМС Украины заявил о "точке невозврата" 3
08:17
Открытие гипермаркета "Аксиома" в Горно-Алтайске: как это было 0
08:06
Рыбное место: раскрываем секреты производства рыбной продукции 0
07:50
Стать муниципальным служащим в Алтайском крае станет проще 5
07:34
Настоящий домашний квас: как его готовить и из каких продуктов 1
07:19
Квартиру с балконом-трансформером продают в Барнауле за 7,1 млн рублей 11
07:03
"Чтобы выкупить бизнес, я заложила все свое имущество" 45
06:48
Маршруты автобусов №60 и №65 изменят в Барнауле ради жителей новостроек 9
06:32
Секс-символ эпохи развитого социализма: лучшие фото Барбары Брыльской 2
06:17
Жару под 30 градусов и грозы обещают в Алтайском крае 5 июня 2
06:01
Кто может стать губернатором Алтайского края 2
05:03
Пьяный мужчина в Алтайском крае избил отца до смерти 1
04:06
Суд поддержал кондитера из США, отказавшегося печь торт для свадьбы геев 2
03:03
Валерию Леонтьеву вызвали скорую перед концертом в Туле 1
02:02
Петербургский "мост глупости" протаранила "Газель" с биотуалетом 3
01:06
Украина закрыла часть Азовского моря из-за военных учений 1
00:11
Назван самый дорогой футболист в мире 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.