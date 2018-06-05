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Приговор вынесли на Алтае последнему фигуранту громкого дела о хищении у Минобороны более 74 миллионов рублей Виктору Тупикову, который являлся представителем ООО "Чистюля" — компании-субподрядчика филиала ОП "Барнаульский" АО "Славянка" по исполнению государственных контрактов на обслуживание объектов военного ведомства.
Как сообщили в краевом управлении Федеральной службы безопасности, Виктора Тупикова признали виновным в даче взятки в особо крупном размере и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
Как утверждают в ФСБ, с 2012 по 2013 год участниками незаконной схемы для создания видимости активной работы филиала ОП "Барнаульский" АО "Славянка" по реализации государственных контрактов на обслуживание объектов Минобороны в ежемесячные акты сдачи-приемки оказанных субподрядчиком — ООО "Чистюля" — услуг включались недостоверные сведения.
Так, заявлялось о том, что ООО "Чистюля" осуществляло санитарное обслуживание трех объектов войсковой части города Славгорода. По факту эти работы не проводились, а уборку территории с редкой периодичностью выполнял гражданский персонал, в обязанности которого данные функции не входили.
Кроме того, аэродромы "Панфилово" и "Северный", а также стоянка авиационной техники "Новомихайловка" с конца 90-х годов не использовались Минобороны по прямому назначению, а значит, не требовали предусмотренного государственными контрактами обслуживания.
"Виктор Тупиков через заведующего складом войсковой части г. Славгорода организовал передачу поочередно занимавшим должности командиров воинской части Андрею Чечневу, а затем Юрию Сергиевскому взятки, общий размер которых составил почти 15 и 10 миллионов каждому. За эти деньги, по имеющейся договоренности, высокопоставленные военнослужащие подписали акты сдачи-приемки якобы оказанных ООО "Чистюля" услуг по санитарному содержанию военных объектов без какой-либо проверки полноты и качества фактически выполненных работ", — добавляют в ФСБ.
В итоге подписанные фиктивные документы привели к тому, что государству в лице Министерства обороны за два года причинен ущерб в размере более 74 миллионов рублей.
Славгородский городской суд приговорил Виктора Тупикова к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с исполнением государственных и муниципальных контрактов, сроком на два года. В данный момент приговор вступил в законную силу.
Также был удовлетворен гражданский иск военного прокурора Барнаульского гарнизона о взыскании с фигурантов дела нанесенного ущерба.
К слову, обвиняемыми по делу проходили также экс-командиры войсковой части Андрей Чечнев и Юрий Сергиевский, бывший заведующим складом войсковой части Денис Ладный, а также экс-директор барнаульского филиала АО "Славянка" Юрий Шумара.
Комментарии
Это наш менталитет. Без него, ну никак нельзя!
Содается схема, когда устаривает. Создается новая, более изощренней и удобней.
имущество то конфисковали , или по УДО выйдут и им все вернут как Цапкам?