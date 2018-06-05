Фото: youtube.com
Управление образования и молодежной политики Уссурийска (Приморский край) проводит проверку после того, как в интернете появился ролик, в котором сообщалось, что школьникам города вручили грамоты с украинским гербом. Об этом пишет РИА Новости.
Во вторник, 5 июня, по Сети разошлось видео, автор которого показывает грамоту, которую, как он утверждает, выдали в школе №30 Уссурийска. На грамоте изображен герб Украины. "Диплом, наверное, це Европа будет", — в шутку отмечает автор.
Представитель управления заявил агентству, что проводится проверка. Пятого июня проходят экзамены, поэтому руководство школы "дергать" не будут, однако директор образовательного учреждения обязательно выяснит, где были куплены грамоты.
Комментарии