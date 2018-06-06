6 июня — весьма знаменательный день для истории литературы, филологии и в целом всех носителей русского языка, так как именно в этот день отмечают его праздник. Эта дата выбрана не случайно — на нее приходится день рождения великого поэта Александра Пушкина, которого считают основоположником современного русского литературного языка. Насколько хорошо вы знаете его творчество? Проверьте себя с помощью нашего теста и попробуйте отличить строки Александра Сергеевича от произведений других авторов.
Комментарии