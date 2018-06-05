Погода на Алтае не балует ни местных жителей, ни путешественников. Низкие температуры воздуха и дожди не позволяют полноценно отдохнуть на природе. В связи с этим возникает вопрос: как скажутся природные условия на туристическом потоке в регион? Не отказываются ли туристы от путевок из-за погоды?
Если говорить про ближайшие праздники, то в настоящий момент еще можно найти места в туркомплексах среднего сегмента. На базах уровня VIP, говорят эксперты, "забито" практически все лето и от брони никто не отказывается.
"Есть загрузка активных маршрутов, нельзя сказать, что она идет на ура по сравнению с прошлыми годами, особенно с 2016-м. Сомневаются ехать — не ехать в основном те, кто живет рядом. Те, кто приезжает отдыхать на Алтай издалека, не отменяют планы. Да, погода нас, конечно, в этом году пока не радует. Но еще не вечер, лето только началось, так что посмотрим", — рассказала порталу Amic.ru вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева.
Однако на территориях, где туризм в основном "завязан" на пляжном отдыхе, нехватка гостей все же ощутима. Например, это касается Ярового, там проблемы несколько больше, чем у того же Горного Алтая.
"Хотя опять же, смотря какая аудитория. Оперативно поменять планы могут близлежащие регионы. Те, кто едет издалека, корректируют количество и качество вещей, которые берут с собой.
Но туристов, как и цыплят, по осени считают. Если установится хорошая погода, то начнется паломничество с гораздо большей силой, потому что те, кто не успел отдохнуть в июне, будут стараться наверстывать упущенное", — резюмирует Гордеева.
В настоящий момент на сервисе Booking.com не так много предложений для отдыха в Горном Алтае на ближайшие длинные выходные. В среднем цена за три ночи (без учета питания) составит пять тысяч рублей.
В Белокурихе также можно найти варианты проживания. Однако в отелях цены за три ночи несколько выше.
Комментарии
Да дома народ сидит. Раньше в любую погоду ехали. Денег не хватает у малоимущего населения. Молодежь вообще не появляется на отдыхе. А сейчас еще курортный сбор...
че там дулать в дождь
А сейчас еще курортный сбор...
Господи, вы от 30 рублей в сутки обеднеете??
5.06.2018 14:51
- гость -
А вы? Куда подойти получить денежки за неделю?
Вы не представляете, но народ за 30 рублей бродит по курорту, ищет где его не берут. И очень матерится. И еще нужно пять документов на рецепции заполнить. И только наличные деньги.
А вы посчитайте эти 30 рублей на всю семью на неделю
Я вас умоляю. снимаешь домик у бабульки и не платишь никакого сбора. а она тебе и молочка принесет и пирожков на завтрак напечет
30 р туда 30 сюда, бензин на 4 р подорожал, налог на имущество, коммуналка... и так постоянно.
так и отгрызают со всех сторон.