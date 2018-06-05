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ЦБ: рост цен на бензин может ускорить инфляцию в России

, ИА "Амител"
Рост общего уровня инфляции может составить 0,2-0,4 п.п.

Фото: politeka.net

Рост цен на бензин в РФ может привести к ускорению инфляции на 0,2–0,4 процентных пункта. Такое заявление глава Банка России Эльвира Набиуллина сделала во время выступления в Госдуме, пишут "Известия".

"В структуре инфляции проявились факторы, которые вызывают особое беспокойство. Я имею в виду, прежде всего, цены на бензин", — отметила глава Центробанка, добавив, что в апреле цена на топливо выросла на 6,1% в годовом выражении, а в мае — на 11,8%.

Набиуллина считает, что подорожание бензина приведет к росту общего уровня инфляции на 0,2–0,4 процентных пункта. При этом, согласно прогнозам регулятора, инфляция в текущем году не поднимется выше 4%.

"Общий уровень цен пока у нас достаточно низкий, ниже таргета. Мы не видим рисков, что даже то, что происходит, приведет к тому, что в этом году инфляция окажется больше 4%, больше нашего таргета", — подчеркнула она.

Газета добавляет, что цены на бензин и дизельное топливо начали резко расти в последние недели. Так, к концу мая цены на топливо в Москве превысили 40 рублей за литр. 2 июня кабмин договорился с нефтяниками о фиксации цен: они будут установлены на уровне 30 мая. Также с начала месяца для сдерживания цен было решено снизить акцизы на топливо.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.06.2018 14:15
- гость -

Когда рынок по продаже природных рессурсов, как и валюта ограничены различными санкциями. Внутри рынка происходит, примерно вот такая вот топливно-экономическая конвульсия.
Откуда же иначе деньги брать для своего сосуществования, как не из кармана у самоих себя.
Ну а аппетит, он приходит во время еды.

0  0
5.06.2018 14:29
Гость

что значит "таргет" нет такого слова!!!! Задрали уже нельзя по русски написать что ли, а если лебезите перед англосаксами так и пишите на их языке и их алфавитом "target". А проще как говорил сатирик Задорнов используйте родной язык!

0  0
5.06.2018 14:37
- гость -

Когда становится очень туго, гость от 5.06.2018 14:29, свою слабость и неспособность начинают прикрывать иностранными терминами, никак не относящихся к их делу.

0  0
5.06.2018 14:51
- гость -

"Общий уровень цен пока у нас достаточно низкий, ниже target.
Из перевода следует: "планового"; "заданного"; или "контольной цифры" - по умолчанию.

0  0
5.06.2018 15:09
2

Все еще впереди. Причина проста и понятна. Прошлое/нынешнее правительство начала налоговый маневр. Суть проста, начиная с этого года в ближайшие 6 лет будет снижена экспортная пошлина на 30% по 5% в год. Зато на эту же сумму вырастут налоги на НДПИ и акцизы внутри страну, что неизбежно приведет к росту экспорта нефти, сравнивание закупочной цены на нефть внутри страны с экспортной цены, росту цен на продукты переработки нефти внутри страны. Бензин вырастет раза в полтора и его будет не хватать, т.к. экспортировать станет существенно выгоднее. Правительство уже поняло, что натворило, только пока не видит решения. Снижение временно акцизов не приведет к решению проблемы, т.к. налоги надо как-то возмещать, а источник в этом случае - заводы нефтепереработки.

0  0
5.06.2018 15:31
- гость -

Сударь! Что экспортировать существенно выгодней, это ясно и рыночнику и лесному алтайскому ежу. Вот только возникает вопрос: кому наше топливо экспортировать, качество которого только и желает быть лучшим. При существующих к тому же санкциях?

0  0
5.06.2018 15:34
- гость -

Сами же будем его употреблять, по ценам, которые нам же и укажут. А если кто и не желает, то тому предложат походить по нашему базару. Поискать качеством получше и подешевле.

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