Фото: 163gorod.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что не существует никаких условий, при которых наша страна может отказаться от Крыма.
Об этом он высказался в интервью австрийской телерадиокомпании ORF, отвечая на вопрос журналиста: "Что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине?"
"Нет таких условий и быть не может", — цитирует российского лидера сайт Первого канала.
Напомним, что воссоединение Крыма с Россией произошло в 2014 году после референдума, проведенного на фоне политического кризиса и государственного переворота на Украине.
Комментарии
А есть такие условия, чтобы бензин перестал расти? Или такого нет и быть не может?
С Крымом точку поставили, теперь поставьте с бензином!
точку всё ставит и ставит, а вопросы остаются
бесноватый адик тоже орал про "тысячелетний рейх" и обгадился