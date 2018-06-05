Одиннадцатиклассница барнаульской школы пронесла с собой на единый государственный экзамен телефон и была удалена с ЕГЭ без права пересдачи предмета в текущем году. Эту информацию ИА "Амител" подтвердили в министерстве образования Алтайского края. Нарушение зафиксировано 4 июня 2018 года. Более подробная информация о девочке не разглашается в связи с законом о защите персональных данных несовершеннолетних.
Отметим, 4 июня в школах Барнаула проходили экзамены по истории и химии.
По словам источника агентства, школьница пронесла с собой телефон, и уже практически перед окончанием экзамена он у нее зазвонил. "Оставалось буквально две минуты до конца", — сообщил источник Amic.ru.
С экзамена школьница была удалена. Пересдать ЕГЭ в этом году она не сможет. Кроме этого, ей грозит штраф.
"Детей никто не обыскивает. Да, их проверяют металлоискателями, если они зазвенели, дети говорят: ключи или пряжки. Обыскивать их никто не обыскивает — зачем? Все дети и их родители подписывают документы о том, что знакомы с правилами проведения экзамена, все в курсе, что им запрещено проносить с собой на экзамен телефоны. Все предупреждены о мере ответственности, которая ожидает нарушителей. Это не игрушки, здесь все серьезно. Но каждый выбирает сам, как ему поступить", — сообщила ИА "Амител" начальник отдела регионального министерства образования Ирина Дроздова.
По ее словам, на данный момент это пока единственный случай нарушения на ЕГЭ в Алтайском крае.
Дроздова отметила, что тесты КИМов рассчитаны на уровень знаний среднестатистического ученика. То есть сдать экзамены могут абсолютно все при должной подготовке. "Главное — быть честным перед собой и другими и честно готовиться", — отметила Дроздова.
Напоминаем правила сдачи итоговой государственной аттестации:
В пункт сдачи экзамена участник может пронести с собой:
- Гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета,
- Документ, удостоверяющий личность,
- При необходимости лекарства и питание.
- Также разрешено проносить линейку, непрограммируемый калькулятор и транспортир.
- Для участников ЕГЭ с ОВЗ и инвалидов разрешены специальные технические средства.
Все остальные вещи, в том числе уведомление о регистрации на ЕГЭ, средства связи, электронно-вычислительная техника, фото-, аудио- и видеоаппаратура и другие запрещенные средства участники ЕГЭ должны оставить в специально выделенном до входа в пункт сдачи экзамена месте.
Во время самого экзамена участникам запрещено:
- Выносить из аудиторий экзаменационные материалы, письменные принадлежности, заметки и прочие средства хранения и передачи информации.
- Запрещается фотографировать экзаменационные материалы,
- Обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками ЕГЭ,
- Переписывать задания КИМ в черновики со штампом образовательной организации ЕГЭ.
- Участники не имеют права во время экзамена разговаривать между собой, выходить из аудитории без сопровождения организатора.
При нарушении этих требований участник ГИА удаляется с экзамена без права пересдачи этого предмета в текущем году, его работа не проверяется. Кроме этого, нарушителю грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.
Комментарии
Круто у нас чиновники борются с детьми! Против коррупции чиновников так боролся бы кто нибудь... Только кто? И кому это нужно ?
Чёж так-то? Сразу Расстрел!!! без права переписки!
А лучше расстрел через повешение!
Кто-то крупно подставил девченку...мама, наверное, хотела узнать, как дочь сдала экзамен
Когда у отца ничего не получается и сделать он с этим ни чего не может, он начинает орать и бить своих детей...
не поставить на бесшумный режим - печалька
А на "бесшумный" поставить звонок никак?
Мама позвонила,беспокоилась за дочу.Как сдала?Все мам сдала как раз)
Но не вкурить на бесшумный поставить-не заслуживет сдать ЕГЭ,тут все по честному
Нафиг нести, если нельзя, сама себя подставила, умнее с годами будет, ваще разум у детей отсутствует!
Зона короче и зоновские порядки, забыли назначить исправительные работы.
Не государство, а зона со смотрящими. До чего людей довели,
Но так то детям уже по 18 лет.
Какой то инстинкт по безопасности должен быть.
Если уж нарушаешь правила, то хотя бы звук у телефона глуши.
нечестные коррумпированные дяди и тети
почему у депутатов диссертации сплошь украденые? даже пынe литвиненко написал дисер с 30 страницами некорректных заимствований. дисер мединского вообще бред умалишенного. как дыров тоже кандидат наук говорить правильно не умеет.
Ох как жаль школьницу! Еще в самостоятельную жизнь не упела вступить, как попалась в подлую устоиную ловушку. Тем самым, на взлете еще молодой ее жизни, успели поставить в рамки повсюдного запрета и ограничения, обложив ее еще и штрафом. Вот примерно так, юнную школьницу вводят в реальную суровую жизнь недоверия и подозрительности, что по сути на взлете и ломает сознание человека.
Счастливого тебе пути девочка!
Вот когда судьи на заседаниях не слушают, а играют в телефоне, заранее приносят готовые решения это нормально, удалять никого не надо.
Вот такой вот школьный выпускной праздник, и запомнися ей на всю оставшуюся жизнь!
Что тут еще скажешь, вот такому патриотическому суровому воспитанию?
Врага надо выдумать и валить его на бок, ломая ему ......: