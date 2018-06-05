Фото: osapple.ru
Пользователи Instagram во всем мире массово жалуются на сбой в работе приложения во вторник, 5 июня.
Проблемы с функционированием социальной сети не обошли стороной и российских пользователей. Как передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, около половины пользователей Instagram не могли войти в свои аккаунты.
Так называемая "карта сбоев" говорит о том, что проблемы в работе соцсети испытывают жители США, Европы, России и стран Дальнего Востока.
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