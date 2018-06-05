Фото: izvestiy-kamen.ru
В городе Камень-на-Оби перевернулся автомобиль Renault Logan, водитель с места ДТП сбежал. Об этом пишут "Каменские известия".
Уточняется, что инцидент произошел около 6:00 воскресенья, 3 июня, на улице Радостной. Автомобилист наехал на препятствие, из-за чего иномарка опрокинулась, а затем покинул место ДТП. В данный момент правоохранители ведут его розыск.
Инспектор Каменской ГИБДД Ирина Клейменова напомнила, что водителя за оставление места ДТП ждет административное наказание в виде лишения водительских прав на срок от одного до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток.
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