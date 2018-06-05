Фото: орион22.рф
Вопрос о строительстве дороги-обхода Барнаула, которое потребует десятков миллиардов рублей, обсудил врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко с зампредом правления Росавтодора Игорем Зубаревым.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, данный проект на сегодняшний день является одной из главных инициатив, отраженных в "дорожной карте" сотрудничества Алтайского края и Росавтодора.
Ожидается, что в ближайшее время Главгосэкспертиза даст свое заключение относительно проекта этой дороги. После этого можно будет точно говорить о цене вопроса.
При этом уже сейчас проект разрабатывается на принципах государственно-частного партнерства. Говоря о планах строительства обхода Барнаула, Виктор Томенко положительно оценил значимость этого инфраструктурного проекта.
Обход позволит соединить федеральные трассы А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан" и Чуйский тракт. В дальнейшей же перспективе рассматривается вопрос его соединения с автомобильной трассой "Барнаул — Павлодар — Астана".
Напомним, что совсем недавно о проекте обхода Барнаула высказывался теперь уже экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин.
"Государственная экспертиза не завершена, поэтому я сегодня не могу озвучивать стоимость этого проекта. Это как раз и определит экспертиза. Я могу сказать только одно — речь идет о десятках миллиардов рублей. О десятках", — подчеркивал прежний региональный руководитель, указывая, что, например, в 2018 году из всех источников финансирования на систему автомобильных дорог региона выделяется 12 миллиардов рублей.
Таким образом, на строительство обхода потребуются объемы средств, которые расходуются на всю инфраструктуру региона в течение нескольких лет.
Отметим и то, что в апреле прошлого года начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз отмечал, что строительство дороги может начаться уже в 2019 или в 2020 году. Тогда же называлась предварительная оценка стоимости объекта — 20 миллиардов рублей.
Комментарии
Лучше бы у гольфы мост сделали на повалиху и в нск. На Новосибирск через город не толкаться
Гоньбы
На кап.ремонт Старого моста не могут найти миллиард. А тут десятками лярдами уже распоряжаются.
Добрую память оставляет о себе уважаемый Александр Богданович в народной памяти и реальными делами и перспективными начинаниями под силу лишь настоящему гению.
все правильно БКАД. Внутри БКАДа цена на недвижимость будет одна а за БКАДом совсем другая. Столица мира всетки