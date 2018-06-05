Фото: lifespeaker.ru
Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин стал богатейшим россиянином. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который опубликовало агентство Bloomberg.
Бизнесмен обогнал основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова, удерживавшего лидерство на протяжении 267 дней.
Состояние Лисина с начала 2018 года увеличилось на 2,17 миллиарда долларов, до 20,19 миллиарда долларов. Бизнесмен стал самым богатым россиянином после того, как акции НЛМК подорожали на 3,5%. В середине апреля Forbes оценивал его состояние в 19,1 миллиарда долларов.
Состояние Мордашова оценивается в 20,18 миллиарда долларов (плюс 506 миллионов долларов с начала 2018 года).
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По ряду компаний расчет ведется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
Комментарии