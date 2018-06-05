Фото: vk.com/barneos22
Офис микрозаймов загорелся в районе Докучаевского рынка в Барнауле днем во вторник, 5 июня, сообщили очевидцы в социальных сетях.
"Пожар на рынке Докучаево. По словам очевидцев, горит павильон микрозаймов", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и медики. Информация уточняется.
Комментарии
Электорпроводка.
Тот редкий случай, когда не нужно беспокоить пожарных... Пусть горит!!!
Общак горит.
Офис горел, кредит гасился.
Про их негуманные ставки уже было, нет?
Не понимаю людей, которые туда ходят, они уже в финансовой жо, и еще усугубляют конячьими процентами.
Дай Бог никогда не оказаться в их числе.
Тушили надеюсь бензином