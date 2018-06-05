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Нардеп Верховной рады Украины Мустафа Джемилев заявил порталу "Обозреватель", что засуха в Крыму произошла после того, как украинские власти перекрыли подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом пишет РБК.
Он отметил, что "там действительно проблемы, после того как мы перекрыли днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет". Джемилев рассказал, что после перекрытия канала крымские власти вырыли несколько десятков колодцев для полива огородов и полей артезианской водой. Но это, по словам депутата, привело к значительному снижению уровня грунтовых вод. Из-за этого, в свою очередь, "пошло засоление в почве".
Джемилев добавил, что Киев не будет обсуждать с РФ вопрос восстановления подачи воды на полуостров. Он выразил мнение, что даже если кто-то согласится открыть воды, то "общественность, я думаю, быстро, во всяком случае, крымские татары снова перекроют ее".
Нардеп отметил, что Украине нужно будет вложить огромные счета для восстановления сельского хозяйства на полуострове.
Издание напоминает, что накануне, 4 июня, глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о введении в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова чрезвычайного положения из-за засухи.
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