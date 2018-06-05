23-летний житель Барнаула получил травму, пытаясь сделать селфи на крыше грузового вагона на станции Повалиха. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России.
"23-летний житель Барнаула хотел сфотографировать себя на телефон, находясь на крыше грузового вагона, задел контактный провод плечом и получил травмы. Гражданин, ставший свидетелем инцидента, вызвал скорую помощь и полицию. Экстремал, попытавшийся сделать опасное селфи, получил сильный ожог тела и электротравму", — сказано в сообщении ведомства.
Пострадавший барнаулец доставлен в больницу.
Сотрудники транспортной полиции в очередной раз напоминают, что железная дорога – зона повышенной опасности и несоблюдение правил поведения может привести к тяжелым последствиям.
Комментарии
У нас в конташке 25 киловольт. В Москве 3 киловольта, и то зацеперы гибнут.