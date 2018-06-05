Фото:Amic.ru
Строительство сети ливневой канализации ведется в старой части столицы Алтайского края. Новые ливневки строят на улицах Гоголя и Пушкина, предусмотрено строительство и на улице Ползунова. Работы ведутся в рамках реализации проекта "Туристско-рекреационный кластер "Барнаул – горнозаводской город". По словам подрядчика, после завершения работ исторический центр краевой столицы может забыть о лужах. Первые две ливневки построят в сентябре, через месяц сдадут и улицу Ползунова.
По улицам Гоголя и Пушкина сеть ливневой канализации протянется от проспекта Ленина до проспекта Социалистического — всего около 800 метров. На реализацию проекта потребуется 96,7 миллиона рублей, которые будут выделены из краевого и городского бюджетов. На первом этапе строительства очистных сооружений в исторической части Барнаула была построена ливневая канализация на улице Чехова.
Как рассказал Amic.ru директор компании "ВиКС" Максим Ряховский, сейчас выполнено уже около 10 % от всего объема работ. В связи с высоким уровнем грунтовых вод производить работы без водопонижения очень трудно. Для этого в землю вставляются специальные трубы, которые высасывают воду. Она, к слову, начинается уже на глубине одного метра. Ориентировочный срок службы новой канализации — до 100 лет. Старая ливневка в ужасном состоянии.
"Здесь будет собираться вся вода от Социалистического проспекта до проспекта Ленина по улицам Гоголя, Ползунова, Пушкина. Также в рамках работ по благоустройству тротуары замостят брусчаткой, будет установлено наружное освещение, скамьи и урны. На улицах разобьют газоны, посадят деревья. Как сейчас, здесь луж уже не будет больше. Раньше вода стояла по колено", — отметил Михаил Ряховский.
Отметим, что из-за ремонтных работ на данных улицах движение перекрыто до конца июня.
Комментарии
Ползунова так то ниже находится, вода сама вверх будет течь? А еще ливневки на ленинском сделаны плохо, хотя совсем недавно делали вроде, откачиваемая вода бежит ниже Льва Толстого просто ручьем мимо сделанных отверстий ливневки.
А на улице Чехова невидно новых ливневок,их попросту там нет.