Фото: vk.com
В Сети появилось видео огромной концентрической тучи, которая накрыла село в Республике Алтай. Об этом пишет "Алтайская правда".
Уточняется, что запись была сделана еще в воскресенье, 3 июня, на горнолыжном курорте "Телецкий".
"Надвигается туча большая прямо на нас", — прокомментировал явление автор записи. Также очевидцы отметили, что она двигалась с огромной скоростью.
Комментарии
какие пугливые там туристы.. обоссатушки-перепрятушки
Не увидел монстра, обыкновенное облако, каких миллион...лишь бы фигню какую-нибудь выложить!
мда... в чём новость? кто-то впервые тучку в горах увидел?
5.06.2018 15:42
- гость -
...лишь бы фигню какую-нибудь выложить!
там всегда так
BLATNOI
там всегда так
Люди выше пятого этажа никогда не поднимались
Какая туча? это туманность не андромеды конечного, но горных хребтов.
Типичнейшие горные тучки.
Монстра я прошлым летом видел, тоже видео даже есть, там реально черная туча вышла из-за ближайшей горы, молнии каждые 3-5-10 секунд, ливень стеной и град.
Я ковриком хозяйским машину укрыл, да пусть меня простят. Града сантиметра 3 насыпало повсеместно тогда, благо что не крупнее 1 см оказался.