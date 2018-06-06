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Яркие, шумные и вкусные: российские фестивали лета-2018

, ИА "Амител"
Если вам удастся побывать хотя бы на одном из них – вы такое не забудете

Фото: Timeout.ru

Лето - время, когда чаще всего, не считая крупных городов, прекращаются концерты и выставки, закрывается театральный сезон, зато для фестивалей наступает самый сезон. Какие самые яркие из них пройдут летом-2018, читайте в нашем гиде.

"Платоновский фестиваль искусств"

С 6 по 17 июня в Воронеже можно побывать на ярком "Платоновском фестивале искусств". Событие собирает десятки тысяч гостей со всей страны и зарубежья. В дни фестиваля на улицах легко можно встретить знаменитых актеров или музыкантов. А мероприятия проходят на лучших театральных и концертных площадках города. Программу можно посмотреть на официальном сайте platonovfest.com.

"АлтайФест — 2018" 

Это яркое гастрономическое мероприятие — фестиваль напитков. Проходит он в Алтайском крае с 15 по 16 июня. В 2018 году гостей будут ждать на базе отдыха "Гуселетовские плёсы" - это летний лечебно-оздоровительный, туристический и рекреационный комплекс. В программу традиционно входят концерты и выступления различных коллективов, конкурсы, игры, соревнования по конному спорту, дегустация напитков и многое другое.

"Алые Паруса"  
В 2018 году фестиваль "Алые Паруса" в Санкт-Петербурге пройдет с 23 на 24 июня. Гости увидят настоящий водный спектакль. Программу разделили на две части: первая — масштабный концерт на Дворцовой площади, вторая часть — это мультимедийное шоу с салютом и фейерверками в сопровождении музыки, главным действующим лицом которого станет бриг с алыми парусами.

Фестиваль "Цунами Пикник"

Это мероприятие сочетает в себе отдых на свежем воздухе, выставку авто, интересные выступления стант-райдеров и drift-show. "Цунами Пикник" в 2018 году пройдет на курорте Игора -  54 километра от Санкт-Петербурга. А запланирован он на 7 июля. Здесь обычно собираются поклонники автомобилей из России и Европы. Подробную информацию о программе можно узнать, посетив сайт tsunamipicnic.ru.

Folk Summer Fest

Любители фолк-направления в музыке соберутся с 20 по 22 июля в Калужской области в усадьбе "Отрада". Перед зрителями выступят несколько десятков исполнителей и коллективов, также здесь пройдет крупная ярмарка. Подробнее на официальном сайте www.fsf.su.

"Шукшинские дни на Алтае"

Этот фестиваль считается визитной карточкой Алтайского края. Пройдет он с 24 по 28 июля на разных площадках региона. Его гостей будут ждать встречи с писателями и режиссерами, кинопоказы, концерты, выставки и многое другое. Главным гостем церемонии закрытия юбилейных Шукшинских дней на Алтае, которая пройдет 28 июля на горе Пикет в Сростках, станет певица Пелагея. Среди других гостей – Виктор Мережко, актеры Федор Добронравов, Анатолий Белый, Юрий Беляев, писатель Януш Вишневский.

Фестиваль "О, да! Еда!"

Этот крупнейший в России гастрономический праздник проходит в Москве. В этом году гостей ждут 28-29 июля в парке "Красная Пресня". Здесь можно попробовать блюда от лучших шеф-поваров, познакомиться с меню топовых ресторанов, поучаствовать в кулинарных поединках и многое другое.

Фестиваль St. Petersburg Harley Days

Если со 2 по 5 августа вы окажетесь в Санкт-Петербурге, посетите ежегодный мото-фестиваль Harley Days. Его главной площадкой станет площадь Островского, на которой соберутся сотни тысяч гостей из разных стран. Ключевой точкой мероприятия станет масштабный мотопарад. Подробную программу можно посмотреть на сайте события.

"Нашествие"

Любителей рока ждут на традиционном "Нашествии". Музыкальный фестиваль пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области. В нем примет участие 61 группа, среди которых такие звезды, как "Пикник", "Сплин", "Кукрыниксы", "Кирпичи" и многие другие. Подробнее о событии можно прочитать тут.

"Пикник Афиши"

За годы своего существования "Пикник Афиши" по праву заслужил звание одного из главных музыкальных фестивалей не только страны, но и мира. 4 августа в музее-заповеднике "Коломенское" соберутся десятки тысяч зрителей, перед которыми выступят самые знаменитые музыканты. В разные годы здесь можно было послушать такие команды, как "Мумий Тролль", Blur, Franz Ferdinand, так что и в этом году скучно не будет. Подробнее на официальном сайте.

"Грушинский Фестиваль"

Если культура бардов не потеряла для вас своей актуальности, отправляйтесь с 9 по 12 августа на Мастрюковские озера. Мероприятие собирает гостей из России и зарубежья, а развлекать их будут несколькими площадками и различными концертами. С программой можно ознакомиться на сайте grushinka.ru.

Фестиваль Alfa Future People

Еще одно яркое и грандиозное музыкальное событие — фестиваль Alfa Future People — можно будет посетить с 10 по 12 августа в поселке Большое Козино Нижегородской области. Здесь выступят лучшие диджеи, а для гостей будут организованы различные спортивные площадки и фотозоны. Программа на официальном сайте afp.ru.

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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