Фото: pyeongchang.olympicchannel.com
Член думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил сократить рабочий день российским государственным служащим в дни матчей сборной РФ на чемпионате мира по футболу. Об этом пишет РИА Новости.
Свищев напомнил, что матчи национальной команды с Саудовской Аравией и Уругваем пройдут в 18 и 17 часов по московскому времени, а с Египтом — в 21 час. "Я думаю, служащих европейской части России можно… и даже нужно отпустить на первые две игры с работы пораньше хотя бы на два часа, чтобы они могли спокойно добраться до дома и подготовиться к их просмотру", — цитирует агентство его слова.
Депутат отметил, что с учетом часовых поясов в России главные матчи для фанатов национальной сборной придутся на ночь. Он призвал работодателей "позаботиться о здоровье своих подчиненных и, к примеру, разрешить в такие дни прийти на работу позже".
Свищев признал, что на федеральном уровне подобное предложение поддержано не будет, однако "отдельно взятым руководителям можно было бы об этом задуматься".
Предложение депутата поддержал вице-спикер ГД от ЛДПР Игорь Лебедев.
"Может быть, мы сделаем обращение в адрес комитета Госдумы по труду и социальной политике с просьбой, чтобы комитет выступил с подобной инициативой или как-то поставил этот вопрос", — заявил он.
Напомним, ЧМ-2018 пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
Комментарии
Все таки не зря мы их избирали. Они такие дУшки.
задолбали со своим футболом уже
Кто работает им не до футбола ..
не футболисты, а дармоеды
дармоеды - и депутаты, и футболисты, вот пусть друг друга и смотрят!!!
Наше предприятие на грани остановки т.к. использует взрывчатые вещества, которые на время ЧМ запретили перевозить по России. Ёкарный бабай, где мы, а где футбол. идиоты блин