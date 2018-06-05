Фото: krs.kodms.ru
Суд в Барнауле вынес приговор троим местным жителям, двое из которых до смерти избили человека, а третий помогал прятать его труп.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в октябре прошлого года злоумышленники совместно с потерпевшим в компании других знакомых распивали горячительные напитки. В этот момент вспыхнул словесный конфликт.
"В результате ссоры сначала один из виновных стал избивать потерпевшего руками и ногами. После того, как потерпевший упал, второй осужденный также стал наносить удары последнему. Помимо избиения руками и ногами, виновные наносили удары и деревянной ножкой от стула. В результате они нанесли множественные телесные повреждения потерпевшему, от которых он скончался на месте преступления", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Когда на следующий день мужчины обнаружили своего знакомого мертвым, они вынесли его на балкон и продолжили распивать спиртное.
Желая спрятать труп, они обратились к другому знакомому с просьбой помочь им в темное время суток вынести тело из квартиры в ближайшую лесополосу. Мужчина согласился, и в итоге труп был вынесен в одеяле из квартиры и брошен на улице недалеко от дома.
В итоге участники избиения получили девять и восемь лет лишения свободы, а помогавший им выносить тело мужчина приговорен к штрафу в размере 10 тысяч рублей.
Комментарии
А штраф за то, что плохо спрятал?
помочь спрятать труп стоит нынче 10000руб.Поди еще в течении 30 дней оплатишь,то 5000.
раз, два, три, четыре, пять, выхожу я труп искать. Кто не спрятал с того 10к