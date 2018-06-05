"Единая Россия" провела процедуру предварительного внутрипартийного голосования (праймериз) и подобрала необходимое количество кандидатов для выдвижения на муниципальных выборах в Алтайском крае.
Праймериз состоялись 3 июня. На 430 мандатов претендовали 575 участников, выдвинутых в регионе от "Единой России". Партия подбирала 41 кандидата на выдвижение на пост глав сельских поселений, 44 — в депутаты районных советов и 345 — в депутаты городских и сельских поселений.
"Независимо от уровня выборов, задача "Единой России" неизменна — обеспечить 100% выдвижение кандидатов. По итогам предварительного голосования нам удалось сформировать сильную и разностороннюю команду будущих кандидатов от нашей партии. В эту команду вошли лидеры общественного мнения в своих профессиональных сферах. Результаты предварительного голосования для нас носят обязательный характер – все победители предварительного голосования обязательно будут выдвинуты от партии на муниципальных выборах 9 сентября", — прокомментировал секретарь алтайского реготделения партии Александр Романенко.
Он подчеркнул, что благодаря процедуре предварительного голосования отбор кандидатов внутри партии проходит открыто и конкурентно. В части территорий была использована первая модель праймериз, когда голосование было открытым, участвовать могли все избиратели. Так кандидатов выбирали в восьми муниципальных и 14 сельских советах региона. Там на праймериз партии пришло около 5% населения. А в Змеиногорске даже 8%.
За процессом голосования следили члены участковых счетных комиссий. Все прошло в штатном режиме, нарушений не зафиксировано.
Предварительное голосование по третьей модели, когда кандидатов определяют выборщики, половина из которых определяется местным политсоветом, а вторая — общественными организациями, также прошло без нарушений.
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