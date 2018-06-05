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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сохранил свой пост. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова.
"Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается", — цитирует агентство слова Носкова, произнесенные в кулуарах международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.
Носков подчеркнул, что все решения по главе РКН появятся в официальных источниках.
Агентство напоминает, что весной в СМИ появилась информация, что Жаров может уйти в отставку из-за ситуации вокруг Telegram. В Минкомсвязи тогда отказались комментировать эти сведения.
РКН через суд добился постановления о блокировке Telegram в РФ после того, как мессенджер отказался предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений. После этого ведомство провело веерную блокировку IP-адресов, из-за чего множество сайтов в Сети стали работать с перебоями.
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