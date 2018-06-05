Фото: pobeda26.ru
Жительница Майминского района в Горном Алтае угнала автомобиль у своей знакомой, решив таким образом выбить долг.
Как сообщили в республиканском МВД, в гости к потерпевшей приехала компания друзей. В ходе застолья одна из девушек, затаив обиду на хозяйку дома за то, что она не отдает ей взятые взаймы 35 тысяч рублей, решила отомстить своей обидчице.
В итоге она угнала ее машину, взяв ключи со стола и скрывшись. Затем она позвонила своей знакомой и сообщила, что вернет транспортное средство только после того, как женщина вернет ей долг.
Недолго думая, потерпевшая сообщила об этом в полицию. Правоохранители установили место жительства угонщицы, изъяли у нее автомобиль и вернули законной владелице.
По факту произошедшего проводится проверка.
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